Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruda bulunan adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanmasının ardından, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılma hakkı elde edecek. Sıralamanın ardından son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olanlar da sınava girme hakkı elde edecek. İşte ASDEP 2022 sonuçlarına dair detaylar…

ASDEP 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ilişkin herhangi bir tarih paylaşılmadı. Sınava katılma hakkı elde edenler, sınavın günü, yeri ve saatine ilişkin bilgileri bakanlığın resmî internet sitesinde (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebiliyor. Adaylara ayrıca tebligat yapılmıyor.

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Sözlü olarak Ankara’da yapılacak sınava katılma hakkı elde etmesine rağmen katılmayanlar başarısız sayılacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapanların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 1yıl boyunca geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak ya da herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

ASDEP GÖREVLİLERİNİN İSTİHDAMI HANGİ KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞİR?

Psikoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Sosyoloji, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olanlar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuranların en yüksek puana göre sıralanması sonucunda, her bir il için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından istihdam edilmiştir.

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016’da bin 500, 2017’de bin 500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edildi.