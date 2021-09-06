Aseksüellik hakkında bilmeniz gereken 7 şey

Aseksüel, sözlük anlamı olarak sekse karşı ilgisiz veya isteksiz olan kişilere deniyor. Çoğu insan aseksüelliğin bir hastalık ya da bir yönelim olduğunu düşünüyor. Ancak bunlar yanlış bilgiler. Aseksüellik hakkında bilmeniz gereken 7 şeyi derledik...

1-FARKLI ŞEYLERİ ÇEKİCİ BULABİLİRLER

Aseksüeller, platonik çekim, romantik çekim, estetik çekim ya da duygusal çekim gibi çekicilik türlerini deneyimleyebilirler.

2-ASEKSÜELLİK YALNIZLIK ANLAMINA GELMEZ

Aseksüellik bir yönelimdir, seçim değil. Bekar insanlar başka insanlarla cinsellik yaşamak istemeyebilir. Ancak bunu cinsel çekim duymadıkları için yapmazlar. Bazı kişisel inançları nedeniyle yaparlar. Aseksüellikte ise bir partneriniz olabilir. Hatta bazen sadece çocuk yapmak için partnerleriyle birlikte olabilirler.

3-CİNSEL OLARAK REDDEDİLMENİZ SİZİ ASEKSÜEL YAPMAZ

Bu son derece yaygın bir efsanedir. Bazı insanlar birkaç cinsel deneyimden sonra aseksüel olduklarını anlarlar. Kimileri ise bunu erken yaşlarda bilir. Ayrıca aseksüellik zihinsel bir bozukluk değildir ve insanlar cinsel istismara maruz kaldıkları zaman aseksüel olmazlar.

4-MEDİKAL BİR DURUM DEĞİLDİR

Birçok insan aseksüel kişilerin hasta olduğunu düşünür. Ancak aseksüellik tıbbi bir sorun veya iyileştirilmesi gereken bir hastalık değildir.

5- ÇOĞU ASEKSÜEL BİREY ROMANTİK İLİŞKİ YAŞAR

Aseksüel kişi cinsel çekim yaşamasa da romantizm yaşayabilir. Aseksüel kişiler, diğer insanlara aşık olabilir ve romantik bir çekim yaşayabilir.

6-PARTNER BULAMAMAKLA ALAKASI YOK

Genellikle aseksüel insanların “doğru” kişiyle karşılaştıklarında cinsel çekim hissedecekleri varsayılır. Ama bu doğru bir bilgi değil. Birçok aseksüel insan romantik ilişkiler ister veya böyle bir ilişkiye sahiptir.

7-ORGAZM OLABİLİRLER

Bir kişinin cinsel ilişki arzusunun olmaması, onun orgazm olamayacağı anlamına gelmez. Aseksüel insanlar da orgazm yaşayabilirler.







