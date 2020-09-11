Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Asel ismidir. Peki, Asel isminin anlamı nedir? Asel ne anlama gelir? Asel'in anlamı nedir? Asel ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Asel isminin anlamı

Asel ismi Arapçadır. Arapçada "bal" anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu bal, insanlara şifa veren, iyileştiren özelliklere sahiptir. Dünyevi olmaktan çok, manevi anlamlara işaret eder. Bazı yerlerde Asel sözcüğü huzur, sevgi, muhabbet anlamlarına da gelmektedir. Bu isim, kız çocukları için verilmektedir.



