Aselsan KAP’a açıkladı! Büyük artış… 690 milyon lira!

Aselsan Temmuz ayında büyük tahsilat gerçekleştirdi. Şirket 30 Haziran-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında 690 milyon liranın üzerinde tahsilat yaptı. 690 milyon liralık tahsilat rakamı 2019 yılının ilk 6 aylık ortalamasının üzerinde oluştu.

Aselsan, 2019 yılında gerek yeni ihracat pazarları gerekse mevcut ihracatı derinleştirme çalışmaları yürüttüğünü ve Türk ordusu ile yurt içindeki diğer müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını teslimat takvimine göre gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

Şirketimizin 6 aylık finansal tablolarına ilişkin hesap döneminin bitiş tarihi olan 30.06.2019 tarihinden 01.08.2019 tarihine kadar yapılan tahsilatlara ilişkin açıklamadır.

2019 yılı boyunca gerek yeni ihracat pazarlarına açılmaya gerekse ihracat pazarlarındaki mevcut varlığımızı derinleştirmeye yönelik özenli çalışmalar yürütülmüş, yurt içi pazarda ise kuruluşumuzdan bugüne olduğu gibi, ordumuzun ve diğer yurt içi müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürdürmekte olduğumuz yoğun teslimat takvimine başarıyla uyulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde, Şirketimizin Temmuz ayında yaptığı tahsilat tutarı 690 Milyon TL'yi (122 Milyon ABD Doları) geçerek, 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.