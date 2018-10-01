Tüm adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılması amaçlanan projede, devrede olan illerde, il verisinin halihazırda mevcut olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden servis edilmesi sağlandı.

64 İLDE DAHA YAYGINLAŞTIRILACAK

Temin edilen veriler, MAKS veri modeline uygun hale getirilerek saha çalışması ile doğrulaması yapıldı. Sistemin 2020 yılı sonuna kadar 64 ilde daha yaygınlaştırılması gerçekleştirilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı adres kayıt sistemine geçiş sağlanacak.

TOPLAM BEDELİ 372 MİLYON 881 BİN 356 LİRA

Öte yandan ASELSAN, 6 Ocak'ta internet sitesinden yapılan açıklamayla, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, 31 Aralık 2015'te, toplam bedeli 372 milyon 881 bin 356 lira tutarında bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

KAMU KURUMLARI İLE RESMİ BİLGİ NİTELİĞİNDE PAYLAŞILACAK

Açıklamaya göre; proje kapsamında ülke çapında adres verisi mekânsal konum bilgisi ile beraber toplanacak, raporlanacak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılacak. Projede konum bilgisi tabanlı yeni uygulamalar ve entegrasyonlar geliştirilecek, ayrıca ülke bütününde mekansal adres verisi toplama işi yürütülecek. Yazılım ve donanım bileşenleri içeren bir yaygınlaştırma sistemi kurulacak; veri toplama, düzenleme, kontrol, entegrasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek. Sistemdeki mevcut yazılım modülleri üzerinde de geliştirmeler ve güncellemeler yapılacak.

MİLLİ KRİPTO CİHAZLARI İLE KORUNMASI SAĞLANACAK

Proje kapsamında bir araya getirilecek verinin kritikliği, bu verinin donanımsal olarak korunması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu ihtiyaca yönelik Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Veri Merkezi ve İş Sürekliliği Merkezi arasında verinin dinlenmeye ve değiştirilmeye karşı milli kripto cihazları ile korunması sağlanacak.

AKS YERİNE MAKS ÜZERİNDEN SERVİS EDİLECEK

Ülke çapında veri toplama faaliyeti iller bazında yapılacak. Faaliyeti tamamlanan illere ait veriler anında MAKS sistemine aktarılacak, o ilin verisinin hali hazırda mevcut olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden servis edilmesi sağlanacak.