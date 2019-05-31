Asena Atalay kavga eden çifti ayırmak istedi ama...

Asena Atalay'ın Instastory'den yaptığı paylaşım, başından geçen bir olayla ilgili oldu.

Sokakta genç bir çiftin kavgasına tanıklık eden sunucu, ikiliyi uyarma gereği duydu ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Aldığı cevap nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını vurgulayan Atalay, "Genç bir çift kavga ediyordu. Erkek bayağı ileri gitti, küfürler falan. Dayanamadım. 'Konu her neyse böyle çözülmez ama saygılı olmalıyız birbirimize' dedim. Kız 'siz karışmayın' dedi, kaldım öyle. Artık böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE ASENA ATALAY'IN PAYLAŞIMI:

(Milliyet)



