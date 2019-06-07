Asena Atalay geçen hafta Nişantaşı’nda yürürken kavga eden genç bir çifte rastlamış. Erkek, kadına şiddet uygulayacağı sırada “Dur yapma” diye bağırmış. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılamış.

Asena başından geçen olayı şöyle anlattı:

“Erkek ağır küfürler etti. İleri gittiği anda dayanamadım! ‘Kavganızın sebebi her neyse böyle çözülmez. Birbirinize saygılı olun’ dedim. Baktım vuracak, bağırdım.

'KARIŞMAYIN, YOLUNUZA DEVAM EDİN'

Şiddet mağduru genç kız ‘Siz karışmayın, yolunuza devam edin’ dedi. Şok geçirdim! Öylece kaldım. Artık bu gibi durumlarda ne yapılır bilemiyorum.”

POSTA/Müge Dağıstanlı