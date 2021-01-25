Asena Dursun: İyi ki doğdun aşkımız

2019'da Paris'te nikah masasına oturan eski futbolcu Ahmet Dursun-Asena Dursun çifti, mart ayında kızları Lidya'yı kucaklarına aldı. Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ikiliden Dursun, 43 yaşına bastı. Asena Dursun, eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı romantik bir mesajla kutladı.

'İyi ki doğdun aşkımız'

Eski futbolcu ile birlikte çekildiği karelerini paylaşan Dursun, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Aşkım, bir taneciğim, kocacığım, Lidoş'umun babası, her şeyim... Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatsam da kelimeler yetersiz kalır. Geçen sene bugün iki kişiydik, şimdi kızımızla birlikte ilk doğum günün. İyi ki doğdun aşkımız, seni çok seviyoruz. Allah seni başımızdan eksik etmesin."

Asena Dursun'un paylaşımları kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

'Birinci yılımızı kazasız belasız atlattık'

Öte yandan Ahmet Dursun, geçtiğimiz yıl eylül ayında eşi ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından "1. yılımızı kazasız belasız atlattık. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllarımız olsun inşallah" ifadelerini kullanarak kutlamıştı.

'Tavuk pilavcıya götürdü'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun hakkında eşinden samimi itiraflar gelmişti. Asena Dursun:

"İlişkinin başında korkularım oldu. Çünkü Ahmet 42 yaşında, ben ise 23. Ailem karşı çıktı. Ayrıca tanıyanlar çapkın olduğunu söyledi. Biraz da ciddiyetsizdi; beni yolda gördüğü tavuk-pilavcıya götürmüştü" demişti.



