Aşevi ve Gıda Bankası projesi için protokol imzalandı

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen Gıda Bankası İş Birliği Protokolü imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, El Ele Yaşam Derneği Başkanı Necla Türkoğlu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve dernek yönetimi katıldı.

Esentepe Mahallesi Füsun Sokakta 635 metrekare net alana inşa edilen ve açılış için gün sayan Aşevi ve Gıda Bankası Projesi kapsamında imzalanan protokol, gıda bankasının kurulması ve hizmetlerinin gıda bankacılığına uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

KARTAL, MODERN AŞEVİ VE GIDA BANKASINA KAVUŞUYOR

Protokol hakkında açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Belediyemiz ve El Ele Yaşam Derneği arasında Gıda Bankası İş Birliği protokolü imzaladık. Kartal modern aşevine kavuşuyor. Bu hizmet neticesinde Kartal'da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihtiyaçları karşılanacak. Bu güzel işe vesile olan, yanımızda yer alan El Ele Yaşam Derneği Başkanımız Necla Türkoğluna teşekkür ederim. Protokolümüz, Aşevi ve Gıda Bankası projemiz adına hayırlı olsun." dedi.

KARTAL BELEDİYESİ AŞEVİ VE GIDA BANKASI PROJESİ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in girişimleriyle Kartal'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek üzere başlatılan Aşevi ve Gıda Bankası projesinde son aşamaya gelindi.

Türkdoğan Ailesi ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan'ın desteğiyle yapılan proje ile Kartal'da sıcak yemek ve kuru gıda ihtiyacı duyan vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

Gıda bankasında aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapılacak. Aşevi ise günlük 10 bin Kartallı ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip olacak. Acil durumlarda bu sayı 20 bine çıkarılabilecek.