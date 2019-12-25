Asgari ücret 2020 ne zaman açıklanacak?

2020 asgari ücret kadar olacak? Yeni yıla çok az bir zaman kala milyonlarca çalışan bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şu ana kadar üç kere toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk başkanlığında yapılacak 4. toplantının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Kritik tarih belli oldu. Asgari ücret zammı için 26 Aralık Perşembe son gün. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte yanıtları.

Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret şu an ne kadar?

Bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş.

Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak?

2020 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi için 3 toplantı gerçekleşti. Son toplantıda asgari ücret tutarı ve zam oranı belli olacak. Asgari ücret 4. toplantı için tarih belli oldu. Asgari ücret son toplantısı 26 Aralık Perşembe saat 14.00'te yapılacak.