Asgari ücret komisyonu 2. toplantısı gerçekleşti. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde tarihte görülmemiş bir zam yapılacağını söylemişti. Peki, asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? İşte, 2. asgari ücret toplantısının sonuçları…

İLK TOPLANTI 1 ARALIK’TA YAPILDI

1 Aralık tarihinde ilki gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında işveren ve işçi sendikalarının ücret beklentileri dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, bir süredir gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, işçi tarafının 3750-4000 TL arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 TL arasında asgari ücret istediğini ifade etti.

İKİNCİ TOPLANTI TÜRK-İŞ’TE GERÇEKLEŞTİ

2022 Asgari ücret toplantısının ikincisi ise 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te yapıldı. Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile yetkililer katıldı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.

Atalay ayrıca, "Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir rakama onay vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı sonrasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, açıklama yaptı. Koç, "Üçüncü toplantı perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK’ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek. İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş Başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarıyız. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok, toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız.” dedi.