2022 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor. İşçi işveren ve hükûmet tarafından 15 kişinin yer aldığı komisyonun görüşmelerinin ardından 2022 asgari ücreti belli olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuyla ilgili olarak son zamanlarda asgari ücrete yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 oranında zam geleceğine dair farklı görüşler yer alıyor…

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. İşçi, işveren ve hükûmet tarafı ile yapılan 4 görüşmenin ardından 2022 yılı asgari ücreti aralık ayının sonunda açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken en kritik konulardan biri enflasyon rakamları. Asgari ücrete önceki yıllarda yıl sonu enflasyonunun 3-5 puan üzerinde bir zam yapılıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl pandemi koşulları göz önünde bulundurularak asgari ücrete enflasyonun 7 puan üzerinde bir zam yapılmıştı. Bununla birlikte hem AK Parti hem de hükûmet tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücrete enflasyon rakamlarının altında bir zam yapılmayacağı konuşuluyor.

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi baz alınarak yapılan tahminlerde yüzde 25 oranında bir tahmin de bulunuluyor. TCMB 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19,31 olarak açıkladı. Pandeminin etkilerinin devam ettiği göz önüne alınarak geçtiğimiz yılki gibi enflasyonun 6-7 puan üzerinde bir refah payı ile zam yapılırsa, bu asgari ücrete yüzde 25 oranında bir iyileştirme olacak anlamına geliyor.

Ancak sendikaların ve çalışanların yüzde 30-35 oranında bir zam beklentisi de bulunuyor.

YÜZDE 25, YÜZDE 30, YÜZDE 35 ZAMLA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?