Asgari ücret için 2022 görüşmelerine kısa süre kaldı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı yakından takip ediliyor. Diğer yandan asgari ücretle birlikte, AGİ’de de zamlı oranlar geçerli olacak. İşte tahmini 2022 asgari ücretleri…

ASGARİ ÜCRET 2022’DE NE KADAR OLUR?

Asgari ücret belli olurken her yıl, yıl sonu enflasyon oranları göz önünde bulunduruluyor ve yapılan zam oranı yıllık enflasyon oranından 3-5 puan daha yüksek oluyor. Diğer yandan geçtiğimiz yıl pandemi koşullarında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından asgari ücrete enflasyonun 7 puan üzerinde zam yapılmıştı.

Bu yıl da pandeminin etkilerinin devam ettiği göz önüne alınırsa asgari ücrete yıllık enflasyonun 6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 2021 yıllık enflasyonunun ise yüzde 16,40 oranında olması bekleniyor. Bu kapsamda asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 22’yi bulması bekleniyor.

TAHMİNİ 2022 ASGARİ ÜCRETLERİ

Yapılması beklenen yüzde 22’lik bu artış ile de 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında ise net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olması bekleniyor.

Asgari ücrette yaşanacak bu değişiklik sadece maaşlarda değil, AGİ’de de etkili olacak.

2021 yılında bekar bir çalışanın aldığı asgari ücret 2.825,90 TL’den 2022 yılında 3.447,60 TL’ye yükselecek.

AGİ’li asgari ücret hesaplanırken, çalışanın evli olup olmadığı, eşinin çalışıp çalışmadığı ve kaç çocuk sahibi olduğuna ilişkin ayrıntılar dikkate alınıyor. Buna göre, AGİ ile birlikte, 2022 tahmini asgari ücretler şu şekilde olacak…

Eşi çalışmayan, çocuksuz:

2021: 2.879,56 TL

2022: 3.517,07 TL

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu:

2021: 2.919,81 TL

2022: 3.562,17 TL

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu:

2021: 2.969,05 TL

2022: 3.622,24 TL

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu:

2021: 3.013,72 TL

2022: 3.676,74 TL

Eşi çalışan, çocuksuz:

2021: 2.825,90 TL

2022: 3.447,60 TL

Eşi çalışan, 1 çocuklu:

2021: 2.866,14 TL

2022: 3.496,70 TL

Eşi çalışan, 2 çocuklu:

2021: 2.906,39 TL

2022: 3.545,80 TL

Eşi çalışan, 3 çocuklu: