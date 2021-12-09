2022 yılı asgari ücret zammı için çalışmaların sonuna geliniyor. İlk olarak 1 Aralık’ta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 7 Aralık’ta üçüncü toplantısını ise 9 Aralık’ta gerçekleştirdi. 7 milyon çalışanın doğrudan etkilendiği asgari ücret zammına ilişkin olarak teklifler de işçi ve işveren tarafına sunuldu…

ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ NE KADAR?

2022’de asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin çalışmalar devam ederken, 3. Toplantının ardından açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Önder, işveren kesiminin asgari ücretin 3100 TL olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için için 3900 lira teklif ettiğini belirtti. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise 'İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik.' dedi.

3’ÜNCÜ TOPLANTIDA NELER OLDU?

9 Aralık Perşembe günü gerçekleşen 3’üncü asgari ücret görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder şu ifadeleri kullandı;

“Çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının görüşleri oldu. Asgari ücret teşvik konusunda belli konularda mutabakata varıldı. Zam oranlarına ilişkin olarak TİSK beklenen enflasyonu öneriyorduk bu sefer gerçekleşe enflasyonu alalım. Türk İş enflasyon üzerine refah payı ekleyelim dedi. Ben TİSK ve Türk İş temsilcimize sözü vermek istiyorum. Son toplantımızda da asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. Son toplantıda bakanlığın bütçesi var bunu kendi aramızda analiz edip net bir tarih belirleyeceğiz.”

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamaları;

İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde asgari ücretli ve tüm çalışanların sıkıntılarını giderecek bir asgari ücret olsun istedik. Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz. Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var. Döviz kurlarının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon insanların alım gücünün düşmesi dar gelirli insanları daha da zora soktu. Yaşanan enflasyon çarşı Pazar enflasyonunun ve büyüme rakamları da açıklanıyor. Büyümeden de refah payı alacağımız bir asgari ücret bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bunu sağlayamadık. Asgari ücretlinin gülümseyeceği ve refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti bulamadık.

Bir toplantımız daha olacak ama başlangıçta erken bitiririz gibi düşünmüştük. 2022 yılı değerlendirme hesapları yapılsın istedik ancak benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı ortaya çıkmış oldu.

İşverenlerimizin büyük itirazı üzerine TÜİK rakamları açıklayamadı komisyon başkanımız açıkladı. Enflasyonunda 435 kalemde değerlendirme yapıyor ancak asgari ücretlinin ana kalemi 30 civarındadır. Kira, konut ulaşım vs ele alındığı zaman yüzde 50’den fazla arttığını görüyoruz. Tespitinde bunların dikkate alınacağı kanaatiyle asgari ücretin milli gelirden pay alacak bir yapıya ulaşması beklentimizdi. Önümüzdeki toplantılarda bunu umarım gideririz.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un açıklamaları;

Hiçbiri enflasyona karşı farklı bir tavrımız olmayacağını korunacağını ifade ettik. Enflasyona ezdirilmeyeceği çok açık ortada 3 bin 161 gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi kuruluşu TÜİK’in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Bizim esas aldığımız kurum TÜİK’tir.



