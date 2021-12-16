2022 asgari ücret zammı, Asgari Ücret Komisyonu’nun 4. Toplantısının ardından belli olacak. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil sokaktaki vatandaştan esnafa, emeklisinden çalışanına kadar milyonlar 16 Aralık 2021 tarihinde ‘Asgari ücret bugün açıklanır mı?’ sorusuna yanıt arıyor. 1 Aralık’ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 Aralık ve son olarak da 9 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret tutarında son gelişmeleri bir araya getirdik…

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Asgari ücret görüşmelerinde ilk üç toplantı geride kalırken, 4. ve son toplantının ne zaman olacağı ve 2022 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına ilişkin heyecan günden güne artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin son toplantısı için pazartesi günü işaret etmişti ancak beklenen toplantı haftanın ilk üç gününde yapılmadı.

Uzmanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 13-17 Aralık tarihleri arasında yapılacağına ilişkin tahminlerde bulunmuştu. Bu nedenle asgari ücretin bugün olmazsa yarın açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET TUTARINDA SON GELİŞMELER

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücretteki son gelişmeleri aktardı. Coşkun konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Saat 11’de bir toplantı var ama bu 4’üncü toplantı değildir. En azından henüz bakanlık resmi bir açıklamayla son toplantının yapılacağı bilgisini paylaşmadı.

Resmi toplantıların olduğu ve bunun dışında teknik düzeylerin olduğu bir süreç oluyor. Bugün bakanlıkta olması beklenen bu toplantının teknik müzakerelerin devam ettiğine dair bir toplantıdır.

İŞÇİ TARAFI NE DİYOR?

Türk-İş ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret toplantısında 4 bin liranın altında bir tutara evet denilemeyeceği belirtilmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi.

Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ ASGARİ ÜCRET HAKKINDA KONUŞTU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Asgari ücret ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? sorusuna “Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır.” yanıtını verirken, asgari ücretin 4 bin TL üstü olup olmayacağına yönelik soruya “Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.” şeklinde bir cevap verdi.

BAKAN BİLGİN: BAYRAM HAVASI OLUŞTURACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yatığı sunumda, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR OLMUŞUN ÇOK FEVKİNDE BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.