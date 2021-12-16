2022 asgari ücret zammı, Asgari Ücret Komisyonu’nun 4. Toplantısının ardından belli olacak. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil sokaktaki vatandaştan esnafa, emeklisinden çalışanına kadar milyonlar 16 Aralık 2021 tarihinde ‘Asgari ücret bugün açıklanır mı?’ sorusuna yanıt arıyor. 1 Aralık’ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 Aralık ve son olarak da 9 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret tutarında son gelişmeleri bir araya getirdik…

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Asgari ücret görüşmelerinde ilk üç toplantı geride kalırken, 4. ve son toplantının ne zaman olacağı ve 2022 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına ilişkin heyecan günden güne artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin son toplantısı için pazartesi günü işaret etmişti ancak beklenen toplantı haftanın ilk üç gününde yapılmadı.

Uzmanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 13-17 Aralık tarihleri arasında yapılacağına ilişkin tahminlerde bulunmuştu. Bu nedenle asgari ücretin bugün olmazsa yarın açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET TUTARINDA SON GELİŞMELER

CNN Türk muhabiri Gülşen Çoşkun dördüncü toplantının tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklamanın gelmediğini ifade ederken, “Taraflar şuna dikkat çekiyor. Hesaplama noktasında, bazı teknik düzeyde hesaplamaların devam ettiği vurgusu yapılıyor. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de SGK düzeyinde bazı hesaplamalar sürüyor. Bu nedenle henüz bir tarih açıklanmadığı ifade ediliyor.” dedi.

İşçi kesiminin mevcut ücretin yetersiz olduğunu belirttiğini söyleyen Coşkun, "İşçi kesimi '4 bin liranın altına imza atmayız' diyor. Ve bir taraftan da 'asgari ücretten vergi alınmasın' talepleri var." açıklamasında bulundu.

YENİ ASGARİ ÜCRET TUTARI TEKLİFLERİ NASILDI?

9 Aralık’ta gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini söylemişti.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ ASGARİ ÜCRET HAKKINDA KONUŞTU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Asgari ücret ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? sorusuna “Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır.” yanıtını verirken, asgari ücretin 4 bin TL üstü olup olmayacağına yönelik soruya “Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.” şeklinde bir cevap verdi.

BAKAN BİLGİN: BAYRAM HAVASI OLUŞTURACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yatığı sunumda, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" demişti.