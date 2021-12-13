Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. İşçi ve işveren tarafları son görüşmede karşılıklı zam tekliflerini sunarken, bir anlaşmaya varılamamıştı. Peki, asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, oranlar belli oldu mu? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin toplantılar ilk olarak 1 Aralık Çarşamba günü başladı, ikinci toplantı ise 7 Aralık’ta gerçekleşti. İlk görüşmelerde bir rakam dile getirilmezken, 9 Aralık’ta yapılan son toplantıda taraflar karşılıklı beklentilerini sundu.

Son toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik.” dedi.

Yaklaşık 6 milyon çalışanı dolaylı olarak da 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün yapılacak toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK, ORANLAR BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret zammı için yapılan ilk üç toplantıda bir sonuç elde edilemedi. Ancak 9 Aralık’ta yapılan görüşmede işveren kesimi 2022 asgari ücretinin 3100 TL olması yönünde teklifte bulundu. Bunun karşılığında ise TÜRK-İŞ asgari ücret için 3900 TL teklif etti.

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirdi. Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."

Asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha anlamlı olduğunu çünkü ekonomide dalgalanmaların yaşandığını dile getiren Bilgin, enflasyonist bir ortam nedeniyle asgari ücretin bu kadar tartışıldığını ve bu kadar çok önem atfedildiğini söyledi.

AKANSEL KOÇ: ENFLASYONA KARŞI ÇALIŞANLARIMIZI KORUYACAĞIZ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da TÜİK’ten alınan parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapıldığını kaydederek, "Bizim ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama; asgari ücretli ile çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere onların enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var; ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK’tir. Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada" dedi.