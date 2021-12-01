Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücretine yapılacak zam için görüşmeler başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerin aralık ayı itibariyle başlayacağını ve nihai kararı ay sonundan önce açıklamayı planladıklarını belirtmişti. Bu kapsamda, 29 Kasım Salı günü üç işçi konfederasyonu ortak bir açıklama yaparak taleplerini kamuoyu ile paylaştı…

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI MI?

2022 yılı için asgari ücret görüşmeleri bugün (1 Aralık) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde saat 14.00’te başlayacak.

2022’DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin net bir rakam belirtmek şu an için mümkün değil. Ancak işçi, işveren ve hükûmet tarafının enflasyon oranında bir zam yapılması gerektiği konusunda hem fikir olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyonu tahmini göz önüne alındığında asgari ücretin 3500-4000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

İŞÇİ KONFEDERASYONLARI TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Zam pazarlığında işçileri temsil edecek olan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), ortak bir açıklama yaptı.

Asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek ücret olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada “Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte, asgari ücrete yönelik şu talepler de dile getirildi;

Asgari ücret rakamı net olarak açıklansın.

Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilsin ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmesin. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca net ücrete ilave edilsin.

Gelir Vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılsın.

Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olsun.

Ücretliler için Damga Vergisi uygulaması kaldırılsın. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olsun.

İşçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılansın.

İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri işçilere de verilsin.

‘Sosyal devlet’ ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen ‘aile yardımı’ işçiler için de uygulamaya konulsun.