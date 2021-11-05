Asgari ücret için flaş açıklama! Bakan Bilgin duyurdu
Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili 'Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz.' dedi. İşte Bakan'ın son dakika asgari ücret açıklaması...
05 Kasım 2021, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ' Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz.' dedi.
Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.
3600 EK GÖSTERGE
Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.