Asgari ücret için ikinci toplantı bugün

İlk toplantıda Bakan Bilgin’in 26 ilde 2 bin 500 çalışan ve 604 işverenle yaptıkları anket sonuçlarını açıklaması üzerine, işçi kesiminin ağırlıklı 3 bin 750-4 bin lira, işveren kesiminin ise 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücret talep ettiği öğrenilmişti.





4 OTURUMDA BİTECEK

Toplantılarda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta işveren tarafının ev sahipliğinde yapılacak. Asgari ücretin tespitinin 4 oturumla tamamlanacağını belirten Bakan Bilgin, bu yılki görüşmelerin Türk-İş’in de talebi üzerine daha önceki yıllarda olduğu gibi ayın sonuna kadar sürmeden kısa sürede tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.











