Ekonomi Asgari ücret için ikinci toplantı bugün

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün

Ekonomi

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün

Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde başlamıştı. Pazarlıkta ikinci toplantı bugün işçi kesiminin ev sahipliğinde yapılacak.

07 Aralık 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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İlk toplantıda Bakan Bilgin’in 26 ilde 2 bin 500 çalışan ve 604 işverenle yaptıkları anket sonuçlarını açıklaması üzerine, işçi kesiminin ağırlıklı 3 bin 750-4 bin lira, işveren kesiminin ise 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücret talep ettiği öğrenilmişti.

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4 OTURUMDA BİTECEK

Toplantılarda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta işveren tarafının ev sahipliğinde yapılacak. Asgari ücretin tespitinin 4 oturumla tamamlanacağını belirten Bakan Bilgin, bu yılki görüşmelerin Türk-İş’in de talebi üzerine daha önceki yıllarda olduğu gibi ayın sonuna kadar sürmeden kısa sürede tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.

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