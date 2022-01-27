Asgari ücret için önemli gelişme! Hesaplama belli oldu...

Asgari ücretle ilgili hesaplamalarda kullanılması gereken karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren Asgari Ücret gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca asgari ücretten damga vergisi de kesilmeyecek. Böylece asgari ücretliye Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi 4253.40 lira maaş verilecek.







