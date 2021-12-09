Asgari ücret komisyonu 4. toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı 1 Aralık 2021tarihinde, ikinci toplantı ise 7 Aralık’ta yapıldı. Asgari ücret komisyonunun 3. toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü gerçekleşti. Toplantıların sonunda taraflar bir anlaşma zemininde buluşamazken, gözler, 4. toplantıya çevrildi…

3. TOPLANTIDA NE OLDU?

9 Aralık Perşembe günü gerçekleşen asgari ücret komisyonunun 3. toplantısından sonra yapılan açıklamalara göre, işveren kesimi 2022 asgari ücretinin 3100 TL olması yönünde teklifte bulundu. Bunun karşılığında ise TÜRK-İŞ asgari ücret için 3900 TL teklif etti.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat yaptığı açıklamada “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret komisyonunun 4. Toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir tarih açıklamasında bulunulmadı.

Bunula birlikte, asgari ücret sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Şener CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Aralık sonuna kadar süre var ama tarafların verdiği mesajlar 4 toplantıda bu iş bitecek şeklindeydi. Önümüzdeki hafta yeni rakamlar çerçevesinde... Bütçe de Meclis'ten geçince çok daha hızlı telafuz edilecek. İllaki 15'inde rakamlar netleşecek değil. 16-17'sinde de netleştirilebilir. Ama ben önümüzdeki hafta netleşeceğini düşünüyorum.”



