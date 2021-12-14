Asgari ücret komisyonu geçtiğimiz hafta itibariyle ilk üç toplantısını tamamladı. 2022 asgari ücretinin 4. toplantıda belli olması bekleniyor. 6 milyon çalışanla birlikte dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için son toplantıda taraflar tekliflerini sunarken bir anlaşmaya varılamamıştı. Şimdi gözler, bu hafta içinde yapılmasına kesin gözüyle bakılan 4. toplantıya çevrildi…

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2022 asgari ücret zammının belirleneceği asgari ücret komisyonunun 13 Aralık Pazartesi günü toplanacağı ve bir karara varılacağı beklentisi çok yüksekti. Ancak gün içinde ne işçi ne de işveren tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İlki 1 Aralık Çarşamba, ikincisi 7 Aralık Salı ve üçüncüsü 9 Aralık Perşembe günü gerçekleşen toplantının 4.’sünün ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yasal olarak ay sonuna kadar tarafların bir anlaşma zemininde buluşması gerekiyor. Bununla birlikte, bu hafta içinde asgari ücret zammına ilişkin kararın sonuca bağlanması bekleniyor.

İL ÜÇ TOPLANTIDA NELER OLDU?

2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin toplantılar ilk olarak 1 Aralık Çarşamba günü başladı, ikinci toplantı ise 7 Aralık’ta gerçekleşti. İlk görüşmelerde bir rakam dile getirilmezken, 9 Aralık’ta yapılan işveren kesimi 2022 asgari ücretinin 3100 TL olması yönünde teklifte bulundu. Bunun karşılığında ise TÜRK-İŞ asgari ücret için 3900 TL teklif etti.

Son toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik.” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, şunları söylemişti:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz.

'CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."

AKANSEL KOÇ: ENFLASYONA KARŞI ÇALIŞANLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Üçüncü toplantının ardından açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da TÜİK’ten alınan parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapıldığını kaydederek, "Bizim ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama; asgari ücretli ile çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere onların enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var; ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK’tir. Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada" dedi.