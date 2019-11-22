Asgari Ücret Komisyonu toplantısı 2 Aralık'ta başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

22 Kasım 2019, Cuma 13:42
A A
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı 2 Aralık'ta başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

Ayrı ayrı toplanacak

Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ejder meyvesine yoğun ilgi! Üreticinin yüzünü güldürdü