Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret tahminleri

‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ Milyonlarca çalışan ve ailesinin gözü bu sorusunun cevabına çevrildi. Kasım ayının gelmesiyle yıl sonunda belirlenecek olan asgari ücret için çalışmalara başlandı. Enflasyon oranları baz alınarak yapılan asgari ücret zammında, genellikle bir önceki yılın enflasyon oranının 5-6 puan üzerinde bir oran belirleniyor. İşte, bu bilgiler ışığında beklenen 2022 asgari ücret tahminleri…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret çalışmaları başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda da her gün ilgili isimlerden açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu kapsamda önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, açıklamasında "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren, yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

2022 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

2021 yılında şu an için asgari net ücret 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl sonunda yapılan çalışmaların ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, işçi işveren ve hükümet tarafı ile yaptığı görüşmelerin sonunda asgari ücrete enflasyon oranının 7 puan üzerinde zam yapıldı. Yani 2020 yıllık enflasyonu yüzde 14,6 olarak tespit edilirken, asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda ise yıllık enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir oranda zam asgari ücrete yansıtılıyordu. Pandemi koşullarında geçen görüşmelerin ardından koronavirüsün ekonomiye etkileri göz önüne alınarak bu oranında 7 puan olarak yansıtıldığı konuşulmuştu.

2022 asgari ücretin ne kadar olacağını da büyük ölçüde enflasyon oranları belirleyecek. Ekonomistler, 2021 yıl sonu enflasyon oranının ise yüzde 16,60 civarında olacağı yönünde görüş bildiriyor. Böyle bakıldığında yüzde 6’lık bir refah payı ile 2022 asgari ücretine en az yüzde 22 oranında bir zammın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer yandan asgari ücrete gelecek zam ile AGİ’ye gelen zamla 2022 yılında asgari ücretin 3 bin 500 TL’yi geçmesi bekleniyor…

2022 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Bekar:

2021:2.825,90 TL

2022: 3.447,60 TL

Eşi çalışmayan, çocuksuz:

2021: 2.879,56 TL

2022: 3.517,07 TL

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu:

2021: 2.919,81 TL

2022: 3.562,17 TL

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu:

2021: 2.969,05 TL

2022: 3.622,24 TL

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu:

2021: 3.013,72 TL

2022: 3.676,74 TL

Eşi çalışan, çocuksuz:

2021: 2.825,90 TL

2022: 3.447,60 TL

Eşi çalışan, 1 çocuklu:

2021: 2.866,14 TL

2022: 3.496,70 TL

Eşi çalışan, 2 çocuklu:

2021: 2.906,39 TL

2022: 3.545,80 TL

Eşi çalışan, 3 çocuklu: