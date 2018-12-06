Asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı bugün yapıldı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’un asgari ücretini belirlemek için bugün ilk toplantısını yaptı. 7 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmelerin ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.. Toplantıda, işçi tarafını İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Bir sonraki toplantı 13 Aralık Perşembe günü yapılacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşçilerimiz de, işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçilerimizin ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda 2019 rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, iş veren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç temsil ediyor. Toplantıda ayırca çok sayıda işçi ve işveren temsilcisi de yer alıyor.

Aralık ayının sonunda açıklanacak olan 2019 asgari ücret için işçi ve işverenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk, tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerle sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde alt sınırı daha ideal bir hale getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Asgari ücretin çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koyduğunu anımsatan Selçuk, "Bugün aynı masanın etrafında olan hepimiz aynı gemide yol aldığımızın bilincindeyiz. Bu anlamda sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman güçlü bir şekilde işlemiştir. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek" şeklinde konuştu.

"İşçilerimiz de, işverenlerimiz de müsterih olsunlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerinden birinin istihdamı artırmak olacağını vurgulayan Selçuk, "Bu kapsamda en önemli eylemlerden biri, asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı. Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret her yıl yeniden tespit edilmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çok önemli bir mekanizma. 16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek komisyon marifetiyle her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de, işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçilerimizin ve işverenlerimizin haklarını koruyarak ülkemizin kalkınmasına katkıda sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Asgari ücret çalışanlara belirli bir ücret düzeyinde ödeme yapmamızı sağlayan bir uygulamamız. 2018 için uygulanan bekar ve çocuksuz birisi için 1603.12 TL’dir. Vergi dilimi nedeniyle meydana gelen düşüşü kanunla önledik. AGİ’yi ilave yaparak bu durumu düzelttik. AK Parti’nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 yılı Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücreti 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz" dedi.

Asgari ücretin tüm ülke ekonomisine yön vereceğini aktaran Selçuk, asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak şekilde tespit edilmesini temenni etti.

SİMİT İKRAMI

Yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyona, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de katıldı. Bu kişi, Yalova Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın bir işçi oldu. İşçi, asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak. Ayrıca asgari ücret görüşmeleri Türkiye’de yoksulluğun simgesi ‘simit’le açıldı.

TALEPLER ORTADA

Yeni asgari ücret bu ayın sonuna kadar belirlenecek. İşçi kesimi en az 2 bin lira istiyor. Türk-İş, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını buna bir de enflasyon farkı eklenmesini istiyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da (DİSK) net 2 bin 800 liralık taleple masaya oturacağını açıkladı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise “Geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyon dikkate alınmalı” dedi. Merkez Bankası’nın 2019 hedef enflasyonu yüzde 5. Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörü ise yüzde 15.9.