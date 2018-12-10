Asgari ücret ne kadar olacak? Son açıklamalar neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı geçen hafta yapıldı, şimdi gözler ikincisinde... 13 Aralık'ta işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek. Toplantı öncesi partililerden ve genel başkanlardan açıklama gelmeye devam ediyor. Konu hakkında son açıklama ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yönetiminde başladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2200 lira olacak. Yeni belediyeler de ise kimsenin işine son verilmeyecek." dedi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sınırına çıkarılması gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür." dedi.