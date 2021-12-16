2022 asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İlk üç toplantının ardından tarafların uzlaşmaya varamamasını nedeniyle yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı 4. toplantıya çevrilmişti. Son toplantı 16 Aralık Perşembe günü yapıldı ve yeni asgari ücret belli oldu..

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?

Milyonlarca kişi tarafından beklenen 2022 asgari ücret zammı 16 Aralık Perşembe (Bugün) Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

TİSK, Türk-İş başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Bilgin'in de konuşma yaptığı basın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yeni asgari ücretin en alt rakamı 4.250 TL oldu. Çalışanın evli olmasına ve çocuk durumuna göre ise bu rakam değişiklik gösterecek.









Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam yükselmektedir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum.

Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz.

Yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte asgari ücretten alınan gelir vergisiyle, damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işverenin maliyetini 450 lira aşağıya çekiyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.

DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir.

Basın toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Asgari Ücret Komisyonu son toplantısını yaparak kararını verdi. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz.











