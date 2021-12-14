Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu. Asgari ücretin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. İşte son durum.

CNN Türk canlı yayında son durumu aktaran Gülşen Coşkun, asgari ücret ile ilgili şunları söyledi:

"Asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu ancak şu saate kadar resmi bir program duyurulmadı. Bu hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Yasal olarak bu ay sonuna kadar süre var. Taraflar uzlaşı ile yaklaşmıştı ancak son açıklamalara göre resmi bir program duyurulmadı. Belki bugün olacak ancak halen bir duyuru yapılmadı.

İŞÇİLER 4 BİN TL ASGARİ ÜCRET İSTİYOR

Bunlar resmi programlar ancak gayri resmi temaslar da sürüyor. Yapılan görüşmeler sonrasında nasıl bir tablo çıkacak onu göreceğiz. Masada işçi, işveren ve hükümet temsilcileri var. İşçi insanca yaşanabilir bir rakam olsun diyor ve asgari ücretten vergi alınmasın diyor. İşçi 4 bin liranın altına imza atmayız diyor. İşçi geçim şartlarının zorlaştığını ve kurdaki hareketliliği gerekçe gösteriyor.

Bunun dışında işverene bakıldığında ise işveren de artık rakam telaffuz ediyor. İşveren de biz 'TÜİK’i baz alırız, TÜİK’e göre hesaplama yapıyoruz ve buna göre en az 3 bin 500 lira' diyor asgari ücret için. İşverenler, 'biz çalışanları asgari ücrete ezdirmek istemiyoruz, devlet de sırtımızdaki yükü alsın' diyor. 'Eğer alırsa bu rakam daha da yukarıya çıkabilir' diyorlar.

Teşvik ve vergi konusunda indirim talepleri var. Eğer bu talepler gelirse rakamın daha da değişebileceğine dikkat çekiyor işveren. İşverene devlet desteği asgari ücrette 70 lira. Mevcutta asgari ücret 2 bin 825 liraydı. Şimdi ne olacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında son zamanların fevkinde bir artış olacağını söylemişti. Bakan Bilgin bayram havasında bir ücret belirleneceğini söylemişti. Şimdi gözümüz kulağımız o rahat nefes aldıracak seviye ne olacak, ne zaman açıklanacak? Bekliyoruz"

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, şunları söylemişti:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz.

'ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."



