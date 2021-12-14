Asgari ücret neden açıklanmadı? Asgari ücrette son gelişme...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu, ancak açıklanmadı. Peki asgari ücret neden açıklanmıyor? CNN Türk canlı yayınında son durumu aktaran Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu ancak şu saate kadar duyurulmadı. Bu hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Yasal olarak bu ay sonuna kadar süre var. Taraflar uzlaşı ile yaklaşmıştı ancak son açıklamalara göre resmi bir program duyurulmadı.

ASGARİ ÜCRET NEDEN AÇIKLANMADI?

Taraflar şuna dikkat çekiyor. Hesaplama noktasında, bazı teknik düzeyde hesaplamalara devam edildiği belirtiliyor. Bu nedenle henüz bir tarih açıklanmadığı ifade ediliyor."

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz.

'CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz.

Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."