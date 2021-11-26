Milyonları ilgilendiren asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek, ‘burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır’ kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız” dedi.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK’TA

Dün Ankara’da Türk-İş’in Kadın İşçi Eğitim Semineri’nde konuşan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonca belirleneceğini belirtti. Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Aralık’taki ilk toplantısının bakanlığın ev sahipliğinde yüz yüze yapılacağını söyledi.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Görüşmeler normal şartlarda aralık ayının sonuna kadar devam ediyor. Ancak bu yıl işçi kesiminin görüşmelerin hızlı sonuçlanmasına dair talebi var. Hükümet de işçinin çağrısını olumlu karşıladı.

‘DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ’

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının 1.5 aydır gündemde olduğunu dile getiren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da şunları söyledi:

“Asgari ücreti konuşmaya başladığımız zaman dolar 8.5 liraydı. Şimdi dolar 12 lirayı geçti. Sebebini de anlamış değilim. Bu ülkede hepimizin yapacağı bir şey var, dayanışma içerisinde olacağız, sıkıntılarımızı paylaşacağız.”

NELERİ ETKİLİYOR?

Mevcut asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. İşçi ve işveren kesimi asgari ücretin enflasyonun üzerinde olması konusunda aynı düşünüyor. Buna göre; 2022 asgari ücreti için yüzde 30-35 oranında bir artış beklentisi var. Asgari ücretteki artış sadece 8 milyon çalışanın değil tüm çalışanların maaşını Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yoluyla etkileyecek. İşsizlik maaşı artacak, 65 yaş aylığı, dul maaşı almak ve bedava sağlıktan yararlanmak da kolaylaşacak.