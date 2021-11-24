Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kritik Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En çok merak edilen konulardan biri olan asgari ücret toplantısı için de tarih verdi. Bakan Bilgin’in açıklamasına göre, toplantılar aralık ayında başlarken, yıl sonundan önce tamamlanması gerekiyor. Böylelikle asgari ücretin 2022’de ne kadar olacağı belli olacak…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, açıklamasında son zamanların en çok merak edilen konularının başında gelen asgari ücret görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağını kaydetti.

"Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız” diyen Bakan Bilgin, “1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin aynı zamanda bir araştırma yaptırıldığına da değindi. Araştırmanın hem işçi hem de işveren tarafında yaptırıldığını kaydeden Bakan Bilgin, "Araştırma verilerine göre uzlaşabileceğiz" şeklinde konuştu.

Araştırma verilerinin çarşamba günü sonuçlanacağını kaydeden Bakan Bilgin, “Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bir sonraki kabinede de araştırma sonuçları duyurulacak.” dedi.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Her yıl asgari ücret belirlenirken, yıl sonu enflasyonu ele alınıyor ve bu oranın 5-7 puan üzerinde bir refah payı ile asgari ücrete zam yapılıyor. Bu yıl için ise Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre enflasyon oranının 8-10 puan üzerinde bir rakam önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 TL civarında bir rakam edeceği belirtiliyor.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 19’u geçmesiyle belirtilen oranlarda bir farkla, asgari ücrete yüzde 30 oranında artış olacağı tahmin ediliyor. Yüzde 30 oranında bir artışla 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 TL olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacak. Bu artış ile beraber AGİ’de de artış olacak.