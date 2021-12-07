Ekonomi Asgari ücret toplantısının ardından TİSK'ten ilk açıklama

Asgari ücret toplantısının ardından TİSK'ten ilk açıklama

Ekonomi

Asgari ücret toplantısının ardından TİSK'ten ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türk-İş’in ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Asgari ücret toplantısının ardından açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 'Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız' dedi.

07 Aralık 2021, Salı 17:38 Son Güncelleme:
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, “En kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarıyız. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türk-İş’in ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, “Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının raporları sunuldu. Üçüncü toplantı Perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK’ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek” diye konuştu.

Toplantının nasıl geçtiği üzerine gelen soruyu yanıtlayan Koç, “İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarı. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Koç, toplantıda yalnızca işveren üzerindeki yükün değil, işçi üzerindeki yüklerin de gündeme getirildiğini vurgulayarak, “Özellikle temennimiz vergi kesintilerini kademeli azaltılması. Ama bu sadece asgari ücret ile çalışanlar için değil, tüm çalışanlarımız için bu konuda çalışma yapılması konusunda mutabakatımız var” değerlendirmesinde bulundu.


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