Son günlerin en çok merak edilen konularının başında 2022 asgari ücreti geliyor. Yapılacak zam oranında genellikle enflasyon oranları baz alınırken, işçi, işveren ve hükümet tarafından 15 kişinin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak zam konusunda son noktayı koyacak. Peki, Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman? 2022 asgari ücret ne kadar olur? İşte, Bakan Bilgin’in heyecan uyandıran asgari ücret açıklaması….

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Her yıl asgari ücret belirlenirken, bir önceki yılın enflasyon oranları göz önüne alınıyor ve bu oranın 3-5 puan üzerinde bir zam asgari ücrete yansıtılıyor. Ancak 2020 yılında enflasyon oranı yüzde 14 iken, 2021 yılı asgari ücretine yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. Bu da 500 TL’lik bir zamma denk geldi.

Enflasyon oranının 7 puan üzerinde yapılan bu zammın, pandemi koşullarından ekonominin olumsuz etkilenmesi gösterilirken, 2021 yılında da pandemi sürecinin devam ediyor olması, çalışanların aklına asgari ücrete enflasyon oranının 6-7 puan üzerinde bir zam yapılabileceği fikrini getiriyor.

Ekonomistler, 2021 yıllık enflasyon oranının ise yüzde 16,40 seviyelerinde olacağı yönünde görüş bildirirken, ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yıl sonu enflasyonunun yüzde 19,89 olacağına dair görüşler artmış durumda.

Eğer beklenildiği gibi enflasyon oranının 6-7 puan üzerinde bir zam yapılması halinde asgari ücrete en az yüzde 22 oranında bir beklenirken, enflasyon oranının tahminlerin üzerinde çıkması hakinde bu oranın yüzde 30’lara kadar varabileceği de konuşuluyor.

2022 asgari ücretine yüzde 30 oranında bir zam yapılması halinde ise asgari ücretin 3.500-3.700 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ancak net rakamlar Aralık ayında yapılan pazarlıkların ardından belli olacak.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.