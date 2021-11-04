Asgari ücrete yeni yılda gelecek zam milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Sendikaların talepleri ve enflasyon rakamları eşliğinde toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yıl sonunda 2022 asgari ücret zammını açıklayacak. Diğer yandan kulislerde asgari ücrete yüzde 35-yüzde 40 oranında zam geleceği konuşuluyor….

ASGARİ ÜCRETE 2022’DE NE KADAR ZAM GELİR?

Asgari ücret belirlenirken bir önceki yılın enflasyon rakamları baz alınıyor ve bu rakamların 3-5 puan üzerinde bir oranla asgari ücrete zam yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemi sürecinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, pandeminin ekonomik etkilerini de göz önüne alarak asgari ücrete enflasyon rakamlarının 7 puan üzerinde bir zam yapmıştı.

Refah payı olarak adlandırılan bu oranın normal şartlarda bu yıl için yüzde 6 olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 16,60 olması nedeniyle de asgari ücrete yüzde 22 oranında bir zam geleceği tahmin ediliyor.

Ancak son günlerde sık sık dile getirilen iddialara göre asgari ücrete 2022’de yüzde 35-yüzde 40 oranında zam yapılacağı ve bunun son 45 yılın en büyük zammı olacağı konuşuluyor.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin en net tahminler şu anda elde olan verilerle yapılabiliyor. Geçtiğimiz ayların enflasyon oranlarına göre değerlendirilen yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 16 civarında olması durumunda asgari ücrette yüzde 22’lik bir zamma kesin gözü ile bakılıyor.

Yüzde 22’lik zammın ardından da brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 TL’ye ulaşacak. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Şu an için elde olan verilerle yıllık enflasyonun yüzde 16, asgari ücrete ise bunun 6 puan üzerinde yani yüzde 22 oranında zam yapılması durumunda 2022 asgari ücret tablosu şu şekilde oluşuyor…

Bekar:

2021 :2.825,90 TL

2022: 3.447,60 TL

Eşi çalışmayan, çocuksuz:

2021: 2.879,56 TL

2022: 3.517,07 TL

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu:

2021: 2.919,81 TL

2022: 3.562,17 TL

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu:

2021: 2.969,05 TL

2022: 3.622,24 TL

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu:

2021: 3.013,72 TL

2022: 3.676,74 TL

Eşi çalışan, çocuksuz:

2021: 2.825,90 TL

2022: 3.447,60 TL

Eşi çalışan, 1 çocuklu:

2021: 2.866,14 TL

2022: 3.496,70 TL

Eşi çalışan, 2 çocuklu:

2021: 2.906,39 TL

2022: 3.545,80 TL

Eşi çalışan, 3 çocuklu:

2021: 2.960,05 TL

2022: 3.6111,26 TL

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Bilindiği üzere asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonda, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere toplamda 15 kişi bulunuyor ve işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.