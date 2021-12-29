Asgari ücrete göre değişen sosyal yardımlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla verilen ödemeler, asgari ücretteki artışa bağlı olarak 1 Ocak 2022 itibarıyla yükselecek. İhtiyaç sahipleri, faydalanmak için ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’nı arayabilir, sosyal yardımlaşma vakıflarına veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvuru yapabilir. Başvuruda kimlik kartı yeterli.

NELER VERİLİYOR?

İŞE YÖNLENDİRME TEŞVİĞİ

18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi ihtiyaçlarını giderebilmeleri için verilen destek. Yılda en fazla üç defa 40-100 lira arasında ödeme yapılıyor.

İŞE BAŞLAMA ÖDENEĞİ

İşkur’un yönlendirmesi sonucu işe yerleşenlere bir defaya mahsus veriliyor. Net asgari ücretin 1/3’ü kadar ödeme yapılıyor. 2022 için 1.416 lira ödenecek.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

İhtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay belli bir kısını devlet karşılıyor. Destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 69 lira (75 kWh) ila 137 lira (150 kWh) arasında değişiyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2022 yılı itibarıyla bu tutar 1.416 lira.

EVDE BAKIM PARASI

Evde bakım ödemesi, memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor. Bu yıl için bakım yardımı aylık 1.797 lira. Ancak asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle 1 Ocak 2022 itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranacak. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler, asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilir.

BARINMA İÇİN

Dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek sağlanıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında 40 bin liralık katkı var. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.

GELİR ŞARTI

ÇOKLU DOĞUM

Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor. Bunun alınabilmesi için hanedeki gelir şartı 2022’de 1.416 lira olacak.

YAŞLI AYLIĞI

Bu yıl 827 lira olarak ödenen yaşlı aylığı (65 yaş aylığı) 2022’de memur maaşına bağlı olarak yükselecek. Asgari ücretteki artış ise yaşlı maaşındaki gelir şartını etkiliyor. Buna göre; yeni yılda, hanedeki kişi başına gelirin 1.416 liranın altında olması şartı aranacak. Bu maaştan faydalabilmek için 3 koşul var. Bunlar; ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. 2022 için gelir şartı da 1.416 lira olacak. Asgari ücretin artması, birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına geliyor.

KRONİK HASTALIK

Tüberküloz ve SSPE hastalarına düzenli olarak aylık 1.798 lira ödeniyor. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 oranında kaybedenlere ödeme yapılıyor. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.428 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.632 lira, ağır silikozis aylığı (yüzde 55 ve üzeri) 1.819 lira. Bu ödemeler için de 2022’de hanedeki kişi başına gelirin 1.416 lirayı aşmaması gerekiyor.

ENGELLİ MAAŞI

Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, bu yıl her ay 659 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bağlanan maaş ise 990 lira (üç aylık 2 bin 970 lira). 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük engellilere bu maaş veriliyor. Bu ödemeler için de 2022’de hanedeki kişi başına gelirin 1.416 lirayı aşmaması lazım.