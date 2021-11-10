Asgari ücretle çalışan bir işçinin eline 2021 yılında 2.825,90 TL ücret geçiyor. Ancak, bir çalışanın maliyeti iş veren için daha fazla oluyor. SGK pirimi, işsizlik sigortası primi gibi daha birçok kalemde işçi adına iş veren tarafından ödeme yapılıyor. Böylelikle asgari ücretin işverene maliyeti artıyor. Brüt asgari ücret içerisinde gelir vergisi yüzde 15 oranında uygulanırken, gözler, 2022’de asgari ücret gelir vergisi ne kadar olacak? sorusunun yanıtına çevrildi…

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

2021 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin eline AGİ ile birlikte 2.825,90 TL geçiyor. Bununla birlikte işveren

Yüzde 14 oranında SGK primi, (500, 85 TL)

Yüzde 1 oranında İşsizlik sigortası primi, (35,78 TL)

Yüzde 0.759 oranında Damga vergisi, (27,15 TL)

Yüzde 15 oranında Gelir vergisi (456,13 TL) ödüyor.

Böylelikle asgari ücretin işverene maliyeti en az 3.577,50 TL oluyor.

2022’DE ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

2021 yılında asgari ücrette gelir vergisi yüzde 15 oranında uygulandı, bu da 456,13 TL’ye denk gelen bir tutarı oluşturdu. Bununla birlikte, gelir vergisi matrahı bu yıl 3 bin 040,87 TL olarak belirlendi ve çalışanın maaşının bu miktarı aşması durumunda maaştan kesinti yapılmaya başlandı.

2022 asgari ücret görüşmelerinin başlamasına kısa süre kala, işçi, işveren ve hükümet tarafında çalışmalar tüm hızıyla ürüyor. Asgari ücrete yüzde 20 ila yüzde 30 civarında bir zam yapılması beklenirken, gelir vergisine ilişkin flaş bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.