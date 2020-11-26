Asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı için işçi ve işveren temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum."

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu. Geçen sene yapılan toplantılarda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında artış olmuştu.

İlgili Haberler Bankalar kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar



