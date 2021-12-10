Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira'dır" dedi.

TİSK BAŞKANI: EN AZ YÜZDE 21 ZAM DÜŞÜNÜYORUZ

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE KARAR NE ZAMAN?

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti. 13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

TİSK ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı, dün yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmıştı.

TÜRK-İŞ: SAĞLIKLI KARAR SÖZ KONUSU OLMADI

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat zor süreç yaşandığına dikkat çekerek, "Bulunduğumuz şartlarda tüm ücretli çalışanların sıkıntılarının giderilebileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef aynı durumda değiliz. İş veren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik dolayısıyla komisyonun şu anda sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon arasında büyük farklar var. Döviz kurlarının yıl başından bu yana yüzde 85 arttığını dolayısıyla milli paramızın da bu oranda değer yitirdiğini görüyoruz. Üstüne üstlük son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon, dolayısıyla insanların alım gücünün o denli düşmesi, günlük fiyatların 2 defa değişmesi, dar gelirli insanlarımızı, asgari ücretlileri daha da zora soktu. Biz yaşanan enflasyon, çarşı-pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Müzakereler devam edecek" diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç şunları söyledi: "Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14’ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var."

TİSK Genel Sekreteri Koç ayrıca "TÜİK'ten alınan parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapıldığını kaydederek, "Bizim ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama; asgari ücretli ile çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere onların enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİKin açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var; ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİKtir. Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada" dedi.