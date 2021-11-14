Asgari ücrette 10 gün çağrısı! ‘O rakamı hemen imzalarız…’

Gelecek yılın asgari ücretini belirleyecek görüşmeler aralık ayında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili ülke çapında araştırma yaptırıyor ve bununla ilgili maliyet hesaplarını gözden geçiriyor. Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala hem işçi hem de işveren kesimi taleplerini de ortaya koydu.

ENFLASYONU AŞAN ORAN

Geçen hafta içinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), ‘asgari ücret zammının, yıllık enflasyon oranının üzerinde olması’ yönünde görüş bildirdi. Bu görüş açıklanırken enflasyon oranındaki artışı kendilerinin karşılayabileceğini aktaran işverenler, “Enflasyon üzerindeki artış devletin vergi indirimleriyle desteklensin” demişti.

1 AY TARTIŞMANIN ANLAMI YOK

Son olarak asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş’ten yeni çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin aralık ayının ilk 10 gününde belirlenmesini talep etti. Adana’da konuşan Atalay, ’45 senedir asgari ücret 31 Aralık’ta belirleniyor ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. 1 ay bunu tartışmanın anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Bunu uzatmanın anlamı yok’ dedi.

‘TEBESSÜM ETTIRECEK RAKAMI HEMEN İMZALARIZ’

“İnşallah işçiyi tebessüm ettirecek bir rakam gelir. Bunu yaparken de işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerekiyor” diyen Ergün Atalay, asgari ücretin geçmişte belirleme ücreti olarak kullanıldığını şimdilerde ise geçim ücreti olduğunu söyledi.

Atalay, şöyle devam etti: “2 bin 825 lirayla bırakın 1 ay geçinmeyi, 15 gün geçinemezsiniz. 45 sene boyunca asgari ücret rakamını Türk-İş olarak 5 defa imzalamışız ancak 40 defa da imzalamamışız. İnsanları tebessüm ettirecek bir rakamı önümüze getirsinler imzalayalım. İşverenimizi muhafaza edip, işçimize de asgari ücretle geçinebilecek bir ücret almak durumundayız.”

NE KADAR KESİNTİ VAR?

3 bin 577 TL’lik brüt asgari ücret üzerinde halen 456.13 TL Gelir Vergisi, 27.15 TL de Damga Vergisi bulunuyor. Brüt asgari ücret üzerinden alınan SGK işçi payı da 500.85 TL’ye denk geliyor. Asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203 TL 56 kuruş. Bekar bir asgari ücretlinin eline geçen net tutar ise 2 bin 825 lira.

NETTE 3500 TL’Yİ AŞMASI BEKLENİYOR

2020 Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 14’tü. Asgari ücrete 2021’de geçerli olmak üzere yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. Yani enflasyonun 7.5 puan üzerine çıkılmıştı. Böylece asgari ücrete yapılan zam enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti. Bu da 500 liralık artışa denk geliyordu. 2021 Ekim itibarıyla da yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu. Kasımda da artışın sürmesi bekleniyor. Yine enflasyonun 8-10 puan üzerinde bir zam yapılırsa toplam zam yüzde 30’u bulabilir. Bu da net 3 bin 500-3 bin 700 lira arası asgari ücret anlamına geliyor. Tam rakam aralıkta ortaya çıkacak.