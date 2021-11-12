Asgari ücrette 3 senaryo! Büyük zam mı gelecek?

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon oranının 5-6 puan üzerinde zamlanan asgari ücretin bu sene de aynı şekilde olacağını düşünen de var, daha büyük bir zammın geleceğini ön gören de. TÜİK’in 2021 yılı kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından net rakamlar ortaya çıkacak. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili olarak 3 senaryo üzerinde duruluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 SENARYO

Milyonlarca asgari ücretli, gelecek zam için gözünü, kulağını hükümetten gelecek zam haberine çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin yakında başlayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl yüzde 21,56'lık zam alan asgari ücret için üç farklı senaryo ortaya çıktı. Birincisi enflasyona göre zam belirlenecek, ikinci senaryoda enflasyona yüzde 5’lik refah payı eklenecek, üçüncü senaryo ise vergi düzenlemesine yönelik olacak. İşte tahminlerin detayları…

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON ORANI KADAR ZAM

Son açıklanan verilerine göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 19,89’a çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücrete 565 lira zam yapılacak ve 2022 yılında ödenecek asgari ücret maaşı 3.390 lira seviyesine çıkacak.

ENFLASYONA REFAH PAYI EKLENECEK

İkinci senaryoda ise mevcut enflasyon oranına yüzde 5'lik refah payı eklenerek asgari ücret zammının belirlenmesi yer alıyor. Bu yöndeki formülde ise ortaya yüzde 25'lik asgari ücret maaş zammı çıkıyor. Söz konusu oran mevcut asgari ücrete indirgendiğinde ise 700 liranın üzerinde zam ile 2022 yılı için 3500 liranın üzerinde bir asgari ücret gündeme geliyor. 2020 yılı asgari ücreti belirlenirken kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken yüzde 7'nin üzerinde refah payı ile zam oranı yüzde 21,56 artırılmıştı.

ÜÇÜNCÜ SENARYO: ASGARİ ÜCRETE VERGİ DÜZENLEMESİ

İlk iki senaryonun aksine üçüncü senaryo ise son günlerde yüksek sesle konuşulan asgari ücretteki vergi dilimlerine yönelik düzenleme getirilmesi.

Hali hazırda asgari ücretlinin maaşından SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi ve damga vergisinin yanı sıra yüzde 15'lik gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Olası bu yönde bir senaryo halinde ise asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 30 bandına çıkması ve 2022 yılı için 850 liralık bir artışın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.