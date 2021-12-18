Asgari ücrette herkese fayda sağlayan düzenleme

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022 yılında geçerli asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını önceki gün duyurmuştu. Dün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tutar günlük brüt ücreti temsil ediyor. Bunun da aylık karşılığı 5 bin 4 liralık brüt asgari ücrete tekabül ediyor.

VERGİNİN KALKMASININ YARARI NE?

Yüzde 50.5 zamla birlikte asgari ücretteki Gelir Vergisi ve Damga Vergisi de kalktı. Bu önemli hamle tüm çalışanları ilgilendiriyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, tüm çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden Gelir Vergisi’nin kaldırılacağını söyledi.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının önemli bir kazanım olduğunu, sadece asgari ücrette değil tüm ücretlerde 12 aylık brüt ücrete kadarki kısmın Gelir Vergisi’nden muaf olacağını kaydeden Kavlak, asgari ücretin üzerinde maaş alanların yüzde 4-7 arasında kazanımı olacağına dikkat çekti.

TÜM ÇALIŞANLAR KAPSAMDA

Böylece tüm işçi ve memurların 12 aylık asgari ücret tutarındaki kazançları yüzde 15 Gelir Vergisi diliminde olacak. Hem asgari ücretliler yıl boyunca Gelir Vergisi diliminden etkilenmeyecek hem de tüm çalışanların 60 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. Yani alt limit olan 60 bin lirayı aşan kazançlar için vergi ödenecek. Söz konusu uygulamayla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da sona erecek.

YASAL DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

AGİ, asgari ücret tutarındaki kazançlardan kesilen verginin bir kısmının iadesi anlamına geliyor. AGİ yoluyla bekar çalışanlara, kesilen verginin yüzde 50’si, eşi çalışmayan ve üç çocuklu çalışanlara ise yüzde 100’ü iade ediliyordu. Artık asgari ücrete kadar olan kazançlardan Gelir Vergisi kesilmeyeceği için AGİ uygulaması da yeni yıldan itibaren sona ermiş olacak. Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

KAÇ LİRALIK ETKİSİ OLACAK?

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla asgari ücretlilerden gelecek yıl alınması gereken 320 liralık Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nden vazgeçilmiş oldu. Bir başka deyişle işçi ve memur dahil bordrolu çalışan herkes asgari ücrete kadar olan kazançtan kalkan vergiden yararlanacak. Gelecek yıl tüm çalışanların 5 bin 4 liraya kadar olan brüt kazançları vergi dışı bırakılacak. Bu sayede bekar işçi ve memurun eline yaklaşık 320 lira fazla para geçecek.

NET VE BRÜT ÜCRET İKİLEMİ

Çalışanların bazıları net ücret bazıları da brüt ücret üzerinden maaş almak için sözleşme imzalıyor. Asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı kalmasıyla artan tutar brüt ücretlinin maaşına yansıyacak. Net ücretle çalışanlara yansıtılıp yansıtılmayacağı konusu ise kafaları karıştırdı.

Daha önceki uygulamalarda AGİ, net ücretlere yansıtılıyordu. Bu konudaki tereddütlerin yapılacak yasal düzenlemeyle giderilmesi bekleniyor. AGİ uygulamasını sona erdirmek üzere önümüzdeki günlerde Meclis’te bir düzenleme yapılacak. Konunun haftaya Meclis’e gelmesi bekleniyor.

ÜST DİLİME GEÇİŞİ YAVAŞLATACAK

Asgari ücrete kadar olan kısmın vergi dışı bırakılması, çalışanların kazançları nedeniyle yüzde 15’ten yüzde 20’lik vergi dilimine girmesini de geciktirecek. Bu da maaşlarda vergi kaynaklı nisan, mayıs gibi başlayan düşüşleri öteleyebilecek.