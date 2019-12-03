İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplandı. Görüşmelerin ardından asgari ücret için ikinci toplantının 10 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi. Ay sonuna kadar üç toplantı daha yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum” dedi. Geçen hafta Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yaşam maliyeti 2.578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” demişti. Söz konusu artış şu anki asgari ücrete göre yüzde 27.6 zamma denk geliyor.