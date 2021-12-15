Asgari ücrette kimlerin geliri artacak?

Tüm işçi ve memurların asgari geçim indirimi (AGİ) asgari ücrete göre belirleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 19.4 milyon kişi var. Şu an bekar bir çalışan için aylık 268 lira olan AGİ tutarı, eşi çalışmayan 3 çocuklu kişilerde 456 liraya çıkıyor. Asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak işçi ve memurların her ay yararlanmakta oldukları AGİ tutarı da artırılacak. Bu artış yüzde 30’u aşabilir.

TAZMİNATLAR

En düşük kıdem ve ihbar tazminatı asgari ücrete göre hesaplanıyor. Kıdem bir yıllık çalışma karşılığı 30 günlük brüt ücret üzerinden ödenirken, ihbar tazminatı çalışılan süreye göre değişiyor. Bu hesapta son alınan maaş dikkate alındığı için asgari ücrette yapılacak her artış cebe girecek tazminatın da artması anlamına geliyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İşsizlik ödeneği işçinin son dört aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. En yüksek işsizlik ödeneği tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. İşsizlik maaşı maaşı en düşük 1.431 lira, en yüksek ödenek de 2 bin 862 lira. Yeni brüt asgari ücretle bu ödenekler aynı oranda artacak.

BORÇLANMA TUTARI

Prim eksiği olanlar için askerlik, doğum, yurtdışı borçlanma hakkı bulunuyor. Bunların en düşük tutarı da yine asgari ücrete endeksli ve şu anda asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si olan 38.16 lira. Yurtdışı borçlanmada da günlük tutar 53.66 lira. Asgari ücrete yapılacak artışa paralel olarak borçlanma primleri de yeni yıldan itibaren zamlanacak.

BAĞKUR PRİMİ

Esnafın Bağkur primi asgari ücretin yüzde 34.5’i kadar. Düzenli ödeme yapana 5 puanlık indirim uygulanıyor. En düşük prim 1.055 lira. Primler de asgari ücrete paralel aynı oranda artacak. Emeklilik için prim eksiği olup bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta primi ödüyor. Bu aylık 1.144 lira. Yani brüt asgari ücretin üçte biri kadar.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı ile engelli aylıkları ve evde bakım parası bağlanırken muhtaçlık durumuna bakılıyor. Muhtaçlık durumu tespit edilirken hane içinde kişi başına gelirin 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları için asgari ücretin 3’te 1’inden az, engelli bakım parasında 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. Asgari ücret zammı ile gelir sınırı artacağından bu ödemeden daha fazla kişi yararlanabilecek.

GSS İÇİN

Çalışmayıp, anne veya babası üzerinden sağlık hizmeti alamayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. 7 milyon kişi bu kapsamda. GSS prim tutarı şu anda 107 lira. Yani brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar. En az yüzde 30’luk zamla bu tutarın 140 liraya ulaşması bekleniyor.