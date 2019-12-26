Asgari ücrette kritik gün

Bu toplantıda yaklaşık 8 milyonu ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. İşçileri temsil eden sendikalar ortak yaptığı açıklamada, 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını belirtiyor. İşverenler ise asgari ücrete yapılacak zam oranının dengeleri gözetmesi gerektiğini söylüyor.

TÜİK ise bir işçinin aylık gıda harcama tutarını 2.331 TL olarak açıklamıştı. En son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, “Asgari ücrette inşallah jestimizi yaparız. Tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



