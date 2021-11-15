Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin olarak AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan konuya ilişkin şu bilgileri aktarmıştı:

Komisyon önümüzdeki ay çalışmalara başlayacak. Yeni asgari ücret belirlenecek. Bu sene elbette yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma var. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MKYK'sı ve MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor. O çalışmanın içerisinde neler var?

İşçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınıyor. O fikirler masada olacak, konuşulacak. Söz konusu bu üç kesiminin de hayat standartları 2022 asgari ücretinden beklentileri o çalışmanın içinde yer alacak. Elbette bu başlıklar MKYK ve MYK'da dillendirilecek ve konuşulacak. MKYK üyeleri toplumun birçok farklı kesiminden oluşuyor. Onlar toplumun farklı kesimlerinin asgari ücret beklentilerini de doğrudan Cumhurbaşkanı'na iletecekler.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET VE 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz. " ifadelerini kullandı.

"OCAK AYINDA TBMM'YE GETİRECEĞİZ"

Asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını dile getiren Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş’ten yeni çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin aralık ayının ilk 10 gününde belirlenmesini talep etti.

Adana’da konuşan Atalay, ’45 senedir asgari ücret 31 Aralık’ta belirleniyor ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. 1 ay bunu tartışmanın anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Bunu uzatmanın anlamı yok’ dedi.