Asgari ücrette kritik toplantı

İlk toplantısını 2 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak.

2.578 lira talebi

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor. İşveren tarafı asgari ücretin bekar bir işçi için yaşam maliyeti olan net 2.578 lira olması konusunda ısrarlı.

Artış enflasyonun üstünde

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını anımsatarak, bu dönemde TÜFE’deki yüzde 74’lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı. Üçüncü toplantı 17 Aralık’ta TİSK’in ev sahipliğinde yapılacak.

Ekonomi olumlu

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomide olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir” diye konuştu.