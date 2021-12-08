Asgari ücrette nefesler tutuldu! İşçiye ek zam gündemde...

Asgari ücret pazarlığı 1 Aralık’ta başlamıştı. Taraflar dün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesi yaptığı açıklamada “7 milyona yakın insan asgari ücretle geçiniyor. 7 milyonun çoluğuna çocuğuna baktığımızda 30 milyonun üzerinde bir rakam. Tabiri caizse ülkenin 3’te birinden daha fazla. İnsanlar geçinmeyle ilgili büyük bir mücadele veriyor” diye konuştu.

MAKUL BİR RAKAM GELSİN, BAĞLAYALIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e talep ettikleri asgari ücret rakamını söylediğini belirten Atalay, “Arzumuz bir an evvel önümüze makul bir rakam gelsin de kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok, bağlayalım. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Oluşan rakamların altında da bir şeye ‘evet’ dememiz mümkün değil” dedi. İlk toplantıda Bakan Bilgin’in 26 ilde 2 bin 500 çalışan ve 604 işverenle yaptıkları anket sonuçlarını açıklaması üzerine, işçi kesiminin ağırlıklı 3 bin 750-4 bin lira, işveren kesiminin ise 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücret talep ettiği öğrenilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki asgari ücret toplantısına (sağdan) Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Akansel Koç ve Ergün Atalay katıldı.

İŞÇİYE DE EK ZAM GÜNDEMDE

Önceki gün memura, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek olarak yeni yılda alım gücünü artırmaya yönelik bir zam daha yapılacağı açıklanmıştı. Toplantı öncesinde Bakan Bilgin ile bir kez daha görüştüğünü belirten Ergün Atalay, memurlarla ilgili bu karara dikkat çekerek, “Enflasyonun üzerinde ne varsa; kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. Zannediyorum aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil” diye konuştu.

MEVCUT NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret konusunda hem işçi hem de işveren üzerindeki vergi yüklerinin hafifletilmesi gündemde. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

BU HAFTA AÇIKLANABİLİR

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin komisyona ekonomik raporları sunduğunu belirtti. Koç, TİSK’in ev sahipliğinde yarın yapılacak 3’üncü toplantıda da bakanlığın Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK’ten gelecek raporların görüşüleceğini söyledi. Akansel Koç, “Hem TİSK başkanımız hem Türk-İş başkanımız hem de sayın bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız” dedi.