Asgari ücrette son dakika! Bakanlıkta kritik toplantı! Zam...

Milyonların gözü asgari ücret toplantısında... 1 Aralık 2021'de ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı olarak gerçekleştirecek.

İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı tarafı çalışmalarını sürdürürken işçi tarafı 4 bin liranın altına imza atmak istemezken, işveren tarafı 3500 lira seviyesinde Zam olmasını istiyor. Çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bayram havası yaratacak bir rakamın olacağını ifade etmişti.









CANLI YAYINDA SON GELİŞMELERİ AKTARDI

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücretteki son gelişmeleri aktardı. Coşkun konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Saat 11’de bir toplantı var ama bu 4’üncü toplantı değildir. En azından henüz bakanlık resmi bir açıklamayla son toplantının yapılacağı bilgisin paylaşmadı.

Resmi toplantıların olduğu ve bunun dışında teknik düzeylerin olduğu bir süreç oluyor. Bugün bakanlıkta olması beklenen bu toplantının teknik müzakerelerin devam ettiğine dair bir toplantıdır.

RESMİ AÇIKLAMA NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık resmi olarak asgari ücretin açıklanacağına dair 11’de resmi bir açıklama henüz yapmadı. Peki ne zaman resmi açıklama olacak. Bugün olma ihtimali var ancak resmi olarak açıklanmadığı için net değil.

Sendikalar bu sene erken açıklayalım dedi ve ilk 10 günde açıklanalım denilmişti. Bakan pazartesi gününü işaret etmişti ve bu beklenti üzerine telaffuz edilen günlerde açıklama gelmeyince asgari ücret neden açıklanmıyor diye merak konusu oldu.

İşçi ve işverenin üzerinde anlaştığı bazı detaylar var hükümetten üzerimizdeki yükü alın şeklinde SGK primlerinde 5 puanlık indirim ve asgari ücretten vergi alınmasın gibi talepler var bunların üzerindeki teknik çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan Çalışma Bakanlığı diğer taraftan da Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR OLMUŞUN ÇOK FEVKİNDE BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medya mensuplarının asgari ücretle ilgili sorulara da yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Türk-İş ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret toplantısında 4 bin liranın altında bir tutara evet denilemeyeceği belirtilmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi.

Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.