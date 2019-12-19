Arslan, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, bölgedeki sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin 108 gündür devam eden evlat nöbetine değinen Arslan, aileleri ziyaret ettiğini hatırlattı. Arslan, ailelerle görüştüklerini, onların feryadı ile hüzünlendiklerini ifade ederek, aynı zamanda da onlarla gurur duyduklarını aktardı.

"Anneler, babalar korku duvarını yıkmış, evlatlarına kavuşmak için gerekirse hayatlarını feda edebilecekleri noktaya kendilerini taşımışlar, bu işin bir an önce sonuçlanması için terör örgütünün siyasi uzantısına çağrıda bulunuyorlar. Annelerimizin bu mücadelesi uluslararası alanda da ses getirdi." ifadelerini kullanan Arslan, 13-14 yaşında çocukların dağa kaçırılması ve onların eline silah verilmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu, bunun suç olduğunu vurguladı.

3 konfederasyonun belirlediği rakam

Arslan, bu konuda çok canlar yandığına dikkati çekerek, "Bu ülkenin evlatları, okula göndereceğimiz çağda, başka işler yapacağı çağda maalesef dağa götürülüp, kimisi kurban edildi, kimisini hedef yaptılar ve nesilleri kaybettik. Onun için annelerin bu sesini bizim daha çok duyurmamız gerekiyor." dedi.

Arslan, Mardin'de toplu iş sözleşmelerinde büyük oranda hak sahibi olduklarını dile getirerek, "Hem Mardin Büyükşehir Belediyesi hem Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MARSU) toplu sözleşme için gerekli sayıyı yakaladık. Sözleşme görüşmeleri yapmamız gerekirken yetki tespitimize itiraz edildi ama büyük bir fark var. İnşallah oralarda da toplu sözleşmemizi yapacağız." diye konuştu.

Açıklama ne zaman yapılacak?

Üyelerinin talep ve beklentilerini karşılamak için çaba sarf edeceklerini aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hak-İş olarak Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden biriyiz. Yaklaşık 700 bin üyemiz, 81 il başkanlığımız, 20 sendikamızla Türkiye'de önemli ve etkin bir konfederasyonuz. İnşallah sayımızı her gün biraz daha artırarak, gücümüzü biraz daha pekiştirerek hem çalışma hayatındaki sorunlar hem ülke sorunlarına yönelik ortaya koyduğumuz çözümlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, 3 işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri olarak 20 Aralık Cuma günü bir açıklama yapacaklarını dile getiren Arslan, "Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili birlikte çalışalım düşüncesiyle açıklama yapmamıştık. Bugün Türk-İş Başkanı ile görüştük. Olağanüstü bir şey olmazsa yarın bu ortak açıklamayla 3 konfederasyonun belirlediği rakamı kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz." dedi.

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan da Arslan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oy çokluğuyla belirlenecek

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Şu anda 2020 TL

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette son sözü devlet söylemiş oluyor. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020’de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

AA